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Расширение зоны безопасности позволяет выявлять планы ВСУ по прорыву границы

Расширение полосы безопасности российскими войсками даёт возможность заблаговременно выявлять планы украинского командования по прорыву границы. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров.

В ходе доклада верховному главнокомандующему Никифоров сообщил, что группировка сосредоточивает усилия на расширении созданной полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. Подразделения также обеспечивают безопасность приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. Расширение зоны контроля позволяет уничтожать формирования противника и разведывательные группы до их попыток пересечь границу.

«Группировка войск “Север” выполняет поставленные задачи, назначенные в зоне ответственности, сосредотачивая усилия на расширении созданной полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, а также обеспечении безопасности приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. Расширение полосы безопасности позволяет нам заблаговременно скрывать планы украинского командования, уничтожать его войска формирования и дивизионные разведывательные группы ещё до попытки прорыва через государственную границу», — сообщил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил о вытеснении подразделений ВСУ из шести населённых пунктов в ходе июньских боевых действий. Среди них — город Константиновка, над которым установлен российский контроль. Глава государства отметил, что российские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи на всех направлениях.

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