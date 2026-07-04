Расширение зоны безопасности позволяет выявлять планы ВСУ по прорыву границы

«Группировка войск “Север” выполняет поставленные задачи, назначенные в зоне ответственности, сосредотачивая усилия на расширении созданной полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, а также обеспечении безопасности приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. Расширение полосы безопасности позволяет нам заблаговременно скрывать планы украинского командования, уничтожать его войска формирования и дивизионные разведывательные группы ещё до попытки прорыва через государственную границу», — сообщил он.