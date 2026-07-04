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Герасимов: На восточном берегу Оскола продолжается ликвидация подразделений ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину представил информацию о ходе операции группировки войск «Запад» на восточном берегу реки Оскол. По его словам, на данном направлении российские подразделения продолжают систематическую работу по уничтожению украинских формирований.

Источник: Life.ru

«Продолжается ликвидация формирований противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Боровой», — заявил Герасимов. Он также отметил, что на этом участке фронта российским военнослужащим удалось установить контроль над четырьмя населёнными пунктами.

Также Герасимов заявил, что военнослужащие группировки войск «Север» успешно продвигаются в направлении Сум и Белого Колодезя. В ходе доклада верховному главнокомандующему он отметил, что группировка ведёт наступление одновременно на нескольких направлениях. Подразделения продолжают расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

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