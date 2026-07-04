Крамник пообещал добиться отмены вердикта FIDE

В опубликованном обращении Крамник сообщил, что уже изучил полный текст решения и готовит апелляционную жалобу. Гроссмейстер уточнил, что первоначальный вариант документа был составлен до того, как он ознакомился с материалами дела. Сейчас он намерен расширить жалобу, добавив пункты о многочисленных процессуальных нарушениях, допущенных, по его мнению, при вынесении вердикта.