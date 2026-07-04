Крамник пообещал добиться отмены вердикта FIDE

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник впервые высказался о решении Международной шахматной федерации (FIDE), которая отстранила его от соревнований на один год. Свое заявление российский гроссмейстер опубликовал в соцсетях.
Поводом для санкций стали публичные обвинения в адрес чешского шахматиста Давида Навары и американца Дэниела Народицкого. Комиссия FIDE по этике и дисциплине признала Крамника виновным в том, что он без достаточных оснований заявил о нечестной игре соперников, а затем отказался сотрудничать с ведомственным расследованием.
В опубликованном обращении Крамник сообщил, что уже изучил полный текст решения и готовит апелляционную жалобу. Гроссмейстер уточнил, что первоначальный вариант документа был составлен до того, как он ознакомился с материалами дела. Сейчас он намерен расширить жалобу, добавив пункты о многочисленных процессуальных нарушениях, допущенных, по его мнению, при вынесении вердикта.
Спортсмен утверждает, что в решении комиссии содержатся десятки эпизодов, противоречащих ключевым статьям регламента FIDE. Он выразил уверенность, что достигнет отмены этого решения через все предусмотренные инстанции. Крамник также подчеркнул, что намерен восстановить свою репутацию, а само отстранение назвал незаконным и явным беззаконием, которое, по его словам, должно быть наказано.
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