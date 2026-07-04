Юрист рассказал, в каких ситуациях могут вскрыть квартиру без собственника

Так, среди исключений — аварийные ситуации (пожар, прорыв труб, утечка газа), которые угрожают жизни, здоровью или имуществу людей, или необходимость срочно оказать медицинскую помощь человеку, если он внутри помещения, но самостоятельно не может открыть квартиру, уточнил юрист. Он пояснил, что право на вскрытие в таких случаях есть у экстренных служб (МЧС, аварийные службы ЖКХ).