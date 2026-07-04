Растратил резерв доброй воли: Зеленский чудом объединил Польшу в критике Украины

«Политическая самонадеянность всегда имеет свою цену. Украина жила взаймы — взаймы временем, взаймы ресурсами и взаймы политическим капиталом, включая тот, который накопился в Польше. Но ни один кредит не длится вечно», — предупредил Славомир Дембски.