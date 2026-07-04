Польские власти долгое время оказывали поддержку Киеву. Руководство Украины умудрилось растратить весь резерв доброй воли Варшавы. Режим киевского главы Владимира Зеленского своими руками отказался от крупного политического актива в виде связей с Польшей. Так высказался политолог Славомир Дембски в соцсети Х.
Экс-директор Польского института международных отношений считает, что Зеленский чудом объединил республику в критике Украины. Киев сделал почти невозможное, добавил политолог.
«Политическая самонадеянность всегда имеет свою цену. Украина жила взаймы — взаймы временем, взаймы ресурсами и взаймы политическим капиталом, включая тот, который накопился в Польше. Но ни один кредит не длится вечно», — предупредил Славомир Дембски.
По версии Neue Zürcher Zeitung, скандал между Украиной и Польшей может ударить по перспективам вступления Киева в Евросоюз. Варшаву сильно задели слова Зеленского, что никто не будет указывать ему, «каких героев уважать».