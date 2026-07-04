Матч Англия — Мексика в ⅛ финала ЧМ могут перенести из-за шторма

Действующий регламент предусматривает обязательную приостановку матча или его начала при угрозе удара молнии. Если разряд фиксируется в пределах восьми миль от стадиона, начало игры автоматически откладывается не менее чем на полчаса. С подобной ситуацией организаторы уже столкнулись по ходу нынешнего турнира. Матч группового этапа между Францией и Ираком в Филадельфии откладывался на два часа из-за неблагоприятной погоды.