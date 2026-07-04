Финэксперт Модель: Самозапреты на Госуслугах — самый мощный барьер от мошенников

В мире, где все данные, деньги и контакты человека находятся в смартфоне, особенно важно следить за безопасностью своего цифрового пространства. Тем более что желающих на них покуситься более чем достаточно. Финансовый эксперт Дмитрий Модель в беседе с KP.RU посоветовал всем россиянам воспользоваться функцией самозапрета на Госуслугах, чтобы не стать жертвами мошенников.