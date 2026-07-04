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Финэксперт Модель: Самозапреты на Госуслугах — самый мощный барьер от мошенников

Финансовый эксперт Дмитрий Модель посоветовал всем установить самозапреты.

Источник: Комсомольская правда

В мире, где все данные, деньги и контакты человека находятся в смартфоне, особенно важно следить за безопасностью своего цифрового пространства. Тем более что желающих на них покуситься более чем достаточно. Финансовый эксперт Дмитрий Модель в беседе с KP.RU посоветовал всем россиянам воспользоваться функцией самозапрета на Госуслугах, чтобы не стать жертвами мошенников.

«Самозапрет на кредитование не позволит никому оформить кредит или заем на ваше имя. Запрет на заключение договоров мобильной связи исключит возможность регистрации новых сим-карт от вашего имени. А самозапрет на сделки с недвижимостью блокирует любые регистрационные действия с вашей квартирой или домом без личного присутствия собственника», — перечислил Модель.

Большинство банков защищают от краж со счетов, но Дмитрий Модель рекомендует использовать сервис «второй руки» для подтверждения операций доверенным лицом, особенно для уязвимых к социальной инженерии людей.

Также эксперт советует настроить лимиты на снятие наличных, переводы и онлайн-платежи, запретить оплату в интернете без подтверждения, спрятать вклады и накопительные счета в интернет-банке и включить уведомления о каждой операции.

Ранее KP.RU сообщил, что самозапрет на кредиты за три месяца установили более 10,5 млн россиян.