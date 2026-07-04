Суд в КНР обязал компанию Molly Tea выплатить Louis Vuitton $1,5 млн

Ранее Life.ru писал, что в России французский модный дом Louis Vuitton оставил за собой лишь один магазин, находящийся в Москве на Большой Дмитровке. Компания закрыла свои магазины в России ещё в 2022 году после начала спецоперации. Окончательно остановил работу один из филиалов фирмы в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. У компании там была аренда на тысячу квадратных метров. Также Louis Vuitton отказался от торговли в ГУМ и ЦУМ в столице, а затем закрылись точки в Петербурге и Сочи.