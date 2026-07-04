ЛДПР предложила создать программу помощи пострадавшим при ИЖС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением создать федеральный реестр граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), а также разработать программу завершения проблемных объектов и компенсации ущерба. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и утверждения на федеральном уровне единого реестра граждан, пострадавших от действий недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов, а также программы содействия завершению строительства проблемных объектов ИЖС», — говорится в обращении.
Речь, в том числе, идет о механизмах привлечения финансирования и компенсации гражданам понесенных расходов, включая средства материнского капитала.
Как сообщил ТАСС Слуцкий, недавно ЛДПР провела в Госдуме круглый стол, посвященный проблеме граждан, пострадавших при индивидуальном жилищном строительстве. В мероприятии приняли участие эксперты, юристы и сами пострадавшие. «ЛДПР получила множество обращений от людей со всей страны, и все они звучат почти одинаково: застройщик взял деньги, бросил стройку и исчез, а семья осталась без жилья и с колоссальными кредитами, которые продолжает платить», — добавил он.
Лидер ЛДПР также отметил, что на федеральном уровне сейчас отсутствует единый реестр граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при ИЖС. При этом система реестров проблемных объектов действует только в отношении многоквартирных домов, тогда как частные дома в нее не включены. По словам парламентария, в ряде регионов уже созданы собственные списки пострадавших граждан, однако единый подход отсутствует.