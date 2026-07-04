ЛДПР предложила создать программу помощи пострадавшим при ИЖС

Как сообщил ТАСС Слуцкий, недавно ЛДПР провела в Госдуме круглый стол, посвященный проблеме граждан, пострадавших при индивидуальном жилищном строительстве. В мероприятии приняли участие эксперты, юристы и сами пострадавшие. «ЛДПР получила множество обращений от людей со всей страны, и все они звучат почти одинаково: застройщик взял деньги, бросил стройку и исчез, а семья осталась без жилья и с колоссальными кредитами, которые продолжает платить», — добавил он.