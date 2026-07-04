Британец дважды впадал в кому и увидел свое будущее

Житель Великобритании дважды впадал в кому и во сне видел свое будущее. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает Mirror.
Инцидент произошел в 2024 году. 26-летний Киан Эктон потерял сознание на фитнес-мероприятии, у него начали отказывать органы, врачи обнаружили отек мозга. Мужчина впал в кому, очнулся, но затем состояние ухудшилось, и он снова впал в кому.
Во сне он оказался в небольшом доме на берегу озера. На его руке были часы, отсчитывавшие восемь дней — именно столько ему оставалось провести в коме. В этом сне он проводил время с возлюбленной, которая была матерью их детей-близнецов.
Когда Эктон вышел из комы, он женился на своей девушке. Позже, когда они решили завести ребенка, на УЗИ им сообщили, что у них будут близнецы. Мужчина уверен, что увидел свое будущее во сне, говорится в сообщении.
Атеистка из Канады заявила, что во время клинической смерти она побывала в раю и увидела будущее человечества. Она описала, как погрузилась в темноту, оказавшись на огромном озере в полном одиночестве, но с ощущением комфорта.
Недавно американка Триша Баркер также пережила клиническую смерть и рассказала о пережитом опыте. Баркер попала в автокатастрофу. Ее госпитализировали с переломами позвоночника и ноги, а также с множественными внутренними травмами.