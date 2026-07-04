В РФ хотят ввести экспертизу игрушек для детских садов: вот что будут проверять

«Игрушки в детских садах должны выполнять и воспитательную роль. Действующая процедура добровольной сертификации требует изменений. Нам необходимо закрепить экспертизу игрушек законодательно, и мы прорабатываем это с нашими научными учреждениями», — сказал Кравцов РИА Новости, добавив, что игрушки должны соответствовать традиционным ценностям.