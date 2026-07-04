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В РФ хотят ввести экспертизу игрушек для детских садов: вот что будут проверять

Кравцов: В России появится экспертиза игрушек для детских садов.

Источник: Комсомольская правда

В России могут законодательно закрепить процедуру экспертизы игрушек для детских садов. Об этом информировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Цель нововведения — обеспечить соответствие игрушек требованиям безопасности, а также отбор игрушек, которые способствуют развитию дошкольников.

«Игрушки в детских садах должны выполнять и воспитательную роль. Действующая процедура добровольной сертификации требует изменений. Нам необходимо закрепить экспертизу игрушек законодательно, и мы прорабатываем это с нашими научными учреждениями», — сказал Кравцов РИА Новости, добавив, что игрушки должны соответствовать традиционным ценностям.

Также министр упомянул о важности такого фактора, как использование игрушек, учебных материалов и оборудования российского производства.

«Важно, чтобы через игрушки дети знакомились с культурными традициями, народными промыслами, историей и достижениями нашей страны», — резюмировал Кравцов.

Ранее сообщалось, что в России разработаны новые методические рекомендации для детских садов. Нововведения приурочены к Году дошкольного образования.

Также стало известно, что с 1 сентября 2027 года российские школы планируется перевести на новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.