В РФ хотят ввести экспертизу игрушек для детских садов: вот что будут проверять

В России могут законодательно закрепить процедуру экспертизы игрушек для детских садов. Об этом информировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Цель нововведения — обеспечить соответствие игрушек требованиям безопасности, а также отбор игрушек, которые способствуют развитию дошкольников.
«Игрушки в детских садах должны выполнять и воспитательную роль. Действующая процедура добровольной сертификации требует изменений. Нам необходимо закрепить экспертизу игрушек законодательно, и мы прорабатываем это с нашими научными учреждениями», — сказал Кравцов РИА Новости, добавив, что игрушки должны соответствовать традиционным ценностям.
Также министр упомянул о важности такого фактора, как использование игрушек, учебных материалов и оборудования российского производства.
«Важно, чтобы через игрушки дети знакомились с культурными традициями, народными промыслами, историей и достижениями нашей страны», — резюмировал Кравцов.
Ранее сообщалось, что в России разработаны новые методические рекомендации для детских садов. Нововведения приурочены к Году дошкольного образования.
Также стало известно, что с 1 сентября 2027 года российские школы планируется перевести на новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.