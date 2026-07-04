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Аргентина обыграла Кабо-Верде со счетом 3:2 и прошла в ⅛ финала ЧМ

Сборная Аргентины смогла обыграть команду Кабо-Верде лишь в дополнительное время в матче 1/16 финала чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 3:2. Для Кабо-Верде это был первый чемпионат мира в истории.

Сборная Аргентины смогла обыграть команду Кабо-Верде лишь в дополнительное время в матче 1/16 финала чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 3:2. Для Кабо-Верде это был первый чемпионат мира в истории.

За сборную Аргентины забили нападающий Лионель Месси (29'), защитник Лисандро Мартинес (92'), а победу команде принес автогол Динея Боржеша на 111-й минуте. За сборную Кабо-Верде отличились Дерой Дуарте (59') и Лопеш Кабрал (103').

Игра проходила на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Соперником аргентинцев в ⅛ станет Египет, который ранее обыграл Австралию. Матч за выход в четвертьфинал пройдет 7 июля в 18:00 мск.

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