Врач рассказал о пользе морского климата для детей

«Именно в морском климате встречается и активно воздействует на организм такой редчайший и чрезвычайно полезный элемент селен. Его неоткуда получить в континентальном климате, этот элемент концентрируется только в солнечных прибрежных районах, особенно там, где поблизости есть объекты вулканического происхождения, что вовсе не такая уж редкость в приморских регионах», — пояснил врач.