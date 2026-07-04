ФИФА переписала мяч, забитый после рекордного паса Месси, на автогол

Если бы гол забил Ромеро, то нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил бы рекорд по количеству результативных передач на чемпионатах мира. Сейчас у него и чемпиона мира 1986 года аргентинца Диего Марадоны по 8 голевых пасов.