ФИФА переписала мяч, забитый после рекордного паса Месси, на автогол

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) переписала третий мяч сборной Аргентины в матче 1/16 финала чемпионата мира против команды Кабо-Верде на автогол. Об этом говорится в официальном протоколе встречи.
Изначально гол был записан на аргентинского защитника Кристиана Ромеро, однако затем его автором стал игрок сборной Кабо-Верде Диней.
Если бы гол забил Ромеро, то нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил бы рекорд по количеству результативных передач на чемпионатах мира. Сейчас у него и чемпиона мира 1986 года аргентинца Диего Марадоны по 8 голевых пасов.
Месси является рекордсменом мировых первенств по количеству матчей (30) и голов (20).