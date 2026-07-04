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ФИФА переписала мяч, забитый после рекордного паса Месси, на автогол

Сейчас у Лионеля Месси и Диего Марадоны по восемь голевых передач на чемпионатах мира.

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) переписала третий мяч сборной Аргентины в матче 1/16 финала чемпионата мира против команды Кабо-Верде на автогол. Об этом говорится в официальном протоколе встречи.

Изначально гол был записан на аргентинского защитника Кристиана Ромеро, однако затем его автором стал игрок сборной Кабо-Верде Диней.

Если бы гол забил Ромеро, то нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил бы рекорд по количеству результативных передач на чемпионатах мира. Сейчас у него и чемпиона мира 1986 года аргентинца Диего Марадоны по 8 голевых пасов.

Месси является рекордсменом мировых первенств по количеству матчей (30) и голов (20).

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