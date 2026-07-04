Десятки российских аэропортов недоступны для полетов ночью 4 июля

В России ввели ограничения на работу нескольких десятков аэропортов. Не менее 20 воздушных гаваней в данный момент недоступны для полетов. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации в «Макс».
Так, ограничения на полеты ввели в авиагаванях Ижевска, Кирова, Оренбурга и Перми. Они действуют с 03:50. Ранее, около 2 часов ночи, рейсы перестали принимать аэропорты Волгограда, Казани, Пензы, Саратова, Пскова, Самары, Чебоксар и подмосковного Жуковского.
Кроме того, для полетов остаются недоступны воздушные гавани Бугульмы, Калуги, Нижнекамска, Ульяновска, Уфы и Ярославля. Росавиация также известила об ограниченной работе Внуково и Домодедово. Аэропорты с вечера 3 июля принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Ночью сразу в нескольких регионах России ввели режим ракетной опасности. Он действует, в том числе, на территории Ульяновской и Самарской областей.