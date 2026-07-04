Десятки российских аэропортов недоступны для полетов ночью 4 июля

Кроме того, для полетов остаются недоступны воздушные гавани Бугульмы, Калуги, Нижнекамска, Ульяновска, Уфы и Ярославля. Росавиация также известила об ограниченной работе Внуково и Домодедово. Аэропорты с вечера 3 июля принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.