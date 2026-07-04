В СФ сообщили о праве россиян на перерасчет за избыточное отопление

Он отметил, что «ресурсоснабжающие организации, в силу своей экономики, тоже должны понимать, стоит ли отпускать тепло при определенной температуре или [стоит] снизить нагрузку». Парламентарий при этом отметил, что нужно прийти к определенному консенсусу, чтобы такая мера в дальнейшем не привела к повышению тарифов. «Самое главное, чтобы это не отражалось на кошельке населения, но и, с другой стороны, ресурсоснабжающие организации не брали на себя лишние убытки», — подчеркнул он.