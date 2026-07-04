В СФ сообщили о праве россиян на перерасчет за избыточное отопление

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россияне должны в автоматическом режиме получать перерасчет за избыточное отопление в тех случаях, когда его продолжают подавать в дома в теплую погоду. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов.
«Инструментарии для перерасчета есть, они существуют. Важно, чтобы это было больше в автоматическом режиме, чтобы граждане не бегали по кабинетам с квиточками, чтоб им сделали те или другие перерасчеты, чтобы это не было дополнительной нагрузкой на управляющие компании», — сказал Голов, отвечая на вопрос о возможности снижения платежей за ЖКХ, если тепло подавалось избыточно, например, уже после весеннего потепления.
Он отметил, что «ресурсоснабжающие организации, в силу своей экономики, тоже должны понимать, стоит ли отпускать тепло при определенной температуре или [стоит] снизить нагрузку». Парламентарий при этом отметил, что нужно прийти к определенному консенсусу, чтобы такая мера в дальнейшем не привела к повышению тарифов. «Самое главное, чтобы это не отражалось на кошельке населения, но и, с другой стороны, ресурсоснабжающие организации не брали на себя лишние убытки», — подчеркнул он.
Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, температура в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов Цельсия (в угловых комнатах — +20), а допустимое превышение нормативной температуры составляет не более 4 градусов. В случае «перетопа», как и в случае с недостаточным количеством тепла, потребитель имеет право требовать перерасчета платы в связи с предоставлением коммунальной услуги ненадлежащего качества.