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Эксперт Маклаков: число просмотров фейков о ТЭК РФ близко к 153 млн

Начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог регионы» также заявил, что совокупное распространение составило более 36 тыс. копий.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Совокупное число просмотров недостоверной информации, связанной с топливно-энергетическим комплексом России, приближается к 153 млн. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков.

«В течение последних двух месяцев мы фиксируем устойчивый рост числа фейков, связанных с топливно-энергетическим комплексом России. Совокупное распространение фейков составило более 36 тыс. копий, число просмотров данных фейков приближается к 153 миллионам», — сказал Маклаков.

Он также отметил, что если в апреле на эту тему был зафиксирован всего один фейк, то с 1 мая выявлено 52 подобных вброса, причем 45 из них пришлись на период с 1 июня.