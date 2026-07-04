Тайфун «Майсак» обрушился на китайскую провинцию Хайнань

Тайфун «Майсак» достиг южного побережья китайской островной провинции Хайнань. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая в пятницу, 3 июля.
— Стихия обрушилась на Линшуй-Лиский автономный уезд. Скорость ветра в пределах тайфуна достигает 23 м/с, — говорится в сообщении.
«Майсак» стал первым тайфуном, достигшим территории Китая в 2026 году. Ожидается, что после прохождения через Хайнань он направится в сторону залива Бэйбу, а 4 июля вновь выйдет на сушу — от побережья Гуанси до северного побережья Вьетнама, где начнет постепенно ослабевать.
Ранее сообщалось, что около 20 тысяч туристов из России находятся на китайском острове Хайнань. Из-за надвигающегося тайфуна рекомендуется не купаться в море и соблюдать рекомендации властей. Уточняется, что тайфун «Бави» должен подойти к Санье около 17:00 3 июля.
Тайфун «Чанми», обрушившийся на префектуру Окинава, продолжает движение в сторону основных островов Японии — Кюсю, Сикоку и Хонсю. В результате стихии девять человек получили легкие травмы, повреждены шесть зданий.