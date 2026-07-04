Тайфун «Майсак» обрушился на китайскую провинцию Хайнань

«Майсак» стал первым тайфуном, достигшим территории Китая в 2026 году. Ожидается, что после прохождения через Хайнань он направится в сторону залива Бэйбу, а 4 июля вновь выйдет на сушу — от побережья Гуанси до северного побережья Вьетнама, где начнет постепенно ослабевать.