В Хабаровске полным ходом идет кампания по подготовке коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. На ремонт и модернизацию тепловых сетей в этом году выделены беспрецедентные средства: порядка миллиарда рублей направлено по линии АО «ДГК», еще 300 миллионов рублей на устранение аварийных участков потратят муниципальные тепловые сети, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«В этом году мы проводим колоссальный объем работ на теплосетях. В некоторых местах мы не просто меняем трубы, а намеренно увеличиваем их диаметр, чтобы улучшить качество теплоснабжения в домах и заложить резерв для подключения будущих жилых кварталов и социальных объектов. Безусловно, такие объемы связаны с временными неудобствами для хабаровчан. Но граждане должны понимать, что это делается для их блага, чтобы зимой в их квартирах было тепло. Главное мое требование к строителям — завершить благоустройство пешеходных зон к первому сентября. Когда дети пойдут в школы, они должны идти по качественным, чистым тротуарам. Для нас это принципиальный вопрос», — сказал мэр Сергей Кравчук.
В настоящее время работы развернуты на 22 участках по всему городу. По поручению главы города профильные структуры на регулярной основе инспектируют ход работ на объектах. Один из них головной участок 17-й тепломагистрали по улице Суворова. Эта артерия обеспечивает теплом и горячей водой практически весь Южный микрорайон вплоть до поселка Сосновка и напрямую влияет на надежность теплоснабжения потребителей от ТЭЦ-1, а в перспективе — от строящейся ТЭЦ-4.
Около 1,3 млрд рублей направят в Хабаровске на подготовку к предстоящему зимнему периоду. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
Около 1,3 млрд рублей направят в Хабаровске на подготовку к предстоящему зимнему периоду. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
Около 1,3 млрд рублей направят в Хабаровске на подготовку к предстоящему зимнему периоду. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
Около 1,3 млрд рублей направят в Хабаровске на подготовку к предстоящему зимнему периоду. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
Около 1,3 млрд рублей направят в Хабаровске на подготовку к предстоящему зимнему периоду. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
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На улице Суворова специалисты на данный момент полностью демонтировали старые изношенные трубы. Подрядчику предстоит уложить новые сети на участке протяженностью 350 метров и полностью заменить бетонные лотки. Сейчас работы временно осложняет вода, скапливающаяся в траншее из-за скрытого порыва сетей водопровода. На рабочем совещании было отмечено, что специалисты МУП «Водоканал» уже обнаружили место повреждения и обязуются устранить его в ближайшее время, что позволит строителям вновь войти в график выполнения работ.
Параллельно ремонт идет на улице Фурманова. Здесь готовность объекта составляет порядка 30%. Для беспрепятственной замены труб ДГК за свой счет передвигает временные гаражи, мешающие ходу раскопок. Завершить работы и полностью восстановить дорожное покрытие на улицах Суворова и Фурманова планируется до 10 сентября.
Другой важный адрес — переулок Молдавский, 1. Работы на этом объекте ведутся по прямому поручению мэра города. Этот участок долгое время оставался «болевой точкой»: только за прошлый отопительный сезон здесь было зафиксировано и устранено около семи повреждений. Сейчас теплотрассу меняют полностью. Гарантия на новые трубы составляет 30 лет.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул приоритетность комфорта жителей и жестко обозначил сроки благоустройства территорий после ремонта.
Все основные работы на коммунальных сетях города подрядные организации планируют завершить к началу сентября, после чего начнется заполнение и подготовка систем теплоснабжения к запуску.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что до 15 августа 2026 года замену трубопроводов будут проводить на перекрестке улиц Запарина — Брестская. На время работ движение транспорта по автодороге будет ограничено.