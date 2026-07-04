Боевики ВСУ не эвакуируют раненных под Сумами сослуживцев, из-за чего тем остается только дожидаться сдачи в плен армии РФ. Об этом aif.ru заявил cоветник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее канал «Северный ветер», связанный с группировкой «Север» писал, что украинские военные складировали тела погибших сослуживцев в импровизированных моргах в домах в селе Великий Прикол Сумской области. Затем строения вместе с сотнями внезапно сгорели.
«У ВСУ нет возможности эвакуировать раненых и убитых, поэтому они создают импровизированные морги в частных жилых домах», — сказал Иванников.
Он отметил, что ВС РФ контролируют воздушное пространство с помощью дронов, из-за чего ВСУ не решаются подойти к раненых сослуживцам, чтобы доставить медикаменты.
«Боевики остаются без помощи со стороны сослуживцев и ждут российских военных, которые смогут эвакуировать их в тыл, осуществить формальное пленение», — добавил Иванников.
Ранее Иванников заявил, что ВСУ сжигают тела погибших сослуживцев, чтобы скрыть потери.