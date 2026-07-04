Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морги размером с село: у Сум возникли горы тел из-за огромных потерь ВСУ

ВСУ сжигают тела сослуживцев под Сумами. Эксперт Иванников сказал, что происходит с ранеными бойцами и почему командование не эвакуирует своих подчиненных. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ не эвакуируют раненных под Сумами сослуживцев, из-за чего тем остается только дожидаться сдачи в плен армии РФ. Об этом aif.ru заявил cоветник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее канал «Северный ветер», связанный с группировкой «Север» писал, что украинские военные складировали тела погибших сослуживцев в импровизированных моргах в домах в селе Великий Прикол Сумской области. Затем строения вместе с сотнями внезапно сгорели.

«У ВСУ нет возможности эвакуировать раненых и убитых, поэтому они создают импровизированные морги в частных жилых домах», — сказал Иванников.

Он отметил, что ВС РФ контролируют воздушное пространство с помощью дронов, из-за чего ВСУ не решаются подойти к раненых сослуживцам, чтобы доставить медикаменты.

«Боевики остаются без помощи со стороны сослуживцев и ждут российских военных, которые смогут эвакуировать их в тыл, осуществить формальное пленение», — добавил Иванников.

Ранее Иванников заявил, что ВСУ сжигают тела погибших сослуживцев, чтобы скрыть потери.