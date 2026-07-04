Киев в ужасе от ответа за удар по рынку Токмака: ракеты готовы уничтожать

Российские военные готовят жесткий ответ за террористический удар дронов ВСУ по рынку в Токмаке, жертвами которого стали пять мирных граждан, а 17 человек получили ранения.
В эксклюзивном комментарии aif.ru посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что ответ РФ на этот теракт будет состоять из двух частей.
«Первая часть — это военный ответ. Россия, в отличие от Украины, не нарушает нормы международного гуманитарного права, не атакует гражданское население. Удар будет ориентирован на боевиков ВСУ, на их расположение, на точки запуска этих дронов, места сборки и хранения боеприпасов, которые использовались, в частности, и для этого террористического акта», — сказал Мирошник.
Как отметил собеседник издания, вторая часть будет международно-политической, международно-правовой.
«Мы сделаем все для того, чтобы максимально подробные данные были вынесены на международные площадки. Это та часть международного сообщества, которую мы относим к адекватной, к тем, кто не замазан помощью киевскому режиму. Это три четверти международного сообщества, которые готовы воспринять детальную информацию и положить это в основу своей официальной позиции по отношению и к политике европейских государств, спонсоров Киева и самого Киева», — добавил Мирошник.
3 июля ВСУ атаковали городской рынок в Токмаке двумя ударными беспилотниками типа Baton, в результате чего пять мирных граждан погибли, 17 получили ранения, в основном минно-взрывные травмы.