Киев в ужасе от ответа за удар по рынку Токмака: ракеты готовы уничтожать

«Мы сделаем все для того, чтобы максимально подробные данные были вынесены на международные площадки. Это та часть международного сообщества, которую мы относим к адекватной, к тем, кто не замазан помощью киевскому режиму. Это три четверти международного сообщества, которые готовы воспринять детальную информацию и положить это в основу своей официальной позиции по отношению и к политике европейских государств, спонсоров Киева и самого Киева», — добавил Мирошник.