Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян ожидают две сокращенные рабочие недели до конца года

Во втором полугодии 2026 года россиян ожидают две сокращенные рабочие недели.

Источник: Freepik

Во второй половине 2026 года жителей России ждут две укороченные рабочие недели — в ноябре и декабре. Об этом сообщила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

По словам эксперта, первая сокращенная неделя будет связана с празднованием Дня народного единства. В 2026 году праздничная дата выпадает на среду, 4 ноября, а предшествующий ей рабочий день 3 ноября будет сокращен на один час.

Кроме того, в конце декабря россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, которая продлится с понедельника по среду. Уже с 31 декабря начнутся новогодние каникулы. Как уточнила Рогалева, этот день станет официальным выходным благодаря переносу нерабочего дня с 4 января, который выпадает на воскресенье.

Ранее стало известно, какой отдых выбирают россияне летом 2026 года. Сильнее всего этим летом вырос спрос на курорты Краснодарского края.