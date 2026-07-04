Россиян ожидают две сокращенные рабочие недели до конца года

Кроме того, в конце декабря россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, которая продлится с понедельника по среду. Уже с 31 декабря начнутся новогодние каникулы. Как уточнила Рогалева, этот день станет официальным выходным благодаря переносу нерабочего дня с 4 января, который выпадает на воскресенье.