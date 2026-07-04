Россиян ожидают две сокращенные рабочие недели до конца года

Во второй половине 2026 года жителей России ждут две укороченные рабочие недели — в ноябре и декабре. Об этом сообщила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
По словам эксперта, первая сокращенная неделя будет связана с празднованием Дня народного единства. В 2026 году праздничная дата выпадает на среду, 4 ноября, а предшествующий ей рабочий день 3 ноября будет сокращен на один час.
Кроме того, в конце декабря россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, которая продлится с понедельника по среду. Уже с 31 декабря начнутся новогодние каникулы. Как уточнила Рогалева, этот день станет официальным выходным благодаря переносу нерабочего дня с 4 января, который выпадает на воскресенье.
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