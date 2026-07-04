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В Хабаровском крае после сухой грозы вспыхнул лесной пожар

Возгорание площадью 10 гектаров тушат 13 специалистов в Советско-Гаванском районе.

В Хабаровском крае утром 4 июля зарегистрирован один лесной пожар, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Очаг находится в Советско-Гаванском районе.

Площадь, пройденная огнём, составляет 10 гектаров. На тушении задействованы 13 специалистов лесопожарных формирований.

По предварительным данным, причиной возгорания стали сухие грозы. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики пожар не представляет.

Жителям края напоминают, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить об этом по телефону прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00 или по единому номеру экстренных служб 112.