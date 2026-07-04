В Хабаровском крае после сухой грозы вспыхнул лесной пожар

В Хабаровском крае утром 4 июля зарегистрирован один лесной пожар, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
Очаг находится в Советско-Гаванском районе.
Площадь, пройденная огнём, составляет 10 гектаров. На тушении задействованы 13 специалистов лесопожарных формирований.
По предварительным данным, причиной возгорания стали сухие грозы. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики пожар не представляет.
Жителям края напоминают, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить об этом по телефону прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00 или по единому номеру экстренных служб 112.