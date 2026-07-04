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До 1 сентября в РФ будут реорганизованы культовые военные учебные заведения: о чем речь

В РФ воссоздадут два известных военных вуза.

Источник: Комсомольская правда

Правительство РФ одобрило реорганизацию двух знаковых военных учебных заведений. Так, планируется воссоздать до 1 сентября этого года Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе и Военную академию материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева. Об этом гласит текст постановлений правительства.

Распоряжения подписаны российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. На процесс воссоздания учебных заведений дано всего два месяца.

«Реорганизовать федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования Военный учебно-научный центр Военно-морского флота “Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова” в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования “Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе” — указывается в тексте документа.

Реорганизация затронет и военно-образовательное учреждение высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева» Минобороны. Из него намерены выделить Военный инженерно-технический университет, сказано в постановлении.

Тем временем Краснодарское высшее военное училище имени С. М. Штеменко с 1 июля получило новый статус. Учреждение стало называться Военной академией защиты информации имени С. М. Штеменко. Решение приняло Минобороны РФ. Профиль подготовки при этом остался прежним. В академии выпускают военных специалистов по защите информации для всех видов и родов войск ВС и федеральных органов исполнительной власти.

Спустя 19 лет простоя деятельность возобновит Челябинское высшее танковое командное училище. Учебное заведение откроется на площадке автомобильного училища. Стоит отметить, что с 2025 года МО России приступило к масштабному преобразованию системы подготовки военных кадров. До 2034 года в стране планируют открытие 15 высших учебных заведений и училищ этого профиля. Среди приоритетных направлений — развитие инженерных специальностей и подготовка специалистов для подразделений беспилотных систем.