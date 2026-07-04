До 1 сентября в РФ будут реорганизованы культовые военные учебные заведения: о чем речь

Тем временем Краснодарское высшее военное училище имени С. М. Штеменко с 1 июля получило новый статус. Учреждение стало называться Военной академией защиты информации имени С. М. Штеменко. Решение приняло Минобороны РФ. Профиль подготовки при этом остался прежним. В академии выпускают военных специалистов по защите информации для всех видов и родов войск ВС и федеральных органов исполнительной власти.