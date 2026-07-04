В Госдуме назвали две категории граждан, пенсия которых станет больше в августе

Некоторые категории россиян получат прибавку к пенсии в августе. Кому увеличат выплаты, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
«С 1 августа 2026 года часть пенсионеров получит прибавку к выплатам за счет пенсионных накоплений. Речь идет о тех, кому уже назначена накопительная пенсия через СФР. Для них размер выплаты вырастет на 17,3%», — сказал депутат РИА Новости, уточнив, что для получения надбавки не нужно подавать заявления, перерасчёт будет произведён автоматически.
Надбавку в 19,3% получат участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, родители, направившие материнский капитал на накопительную пенсию, и граждане, которые формировали такие средства добровольными взносами, добавил Говырин.
Августовское повышение не коснётся социальных пенсий, выплат по инвалидности и иных видов пенсионных выплат, уточнил депутат.
Ранее сообщалось, что две категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 июля 2026 года. Речь идёт о тех, кто имеет первую группу инвалидности и о пенсионерах, достигших возраста 80 лет.
Также сообщалось, что средний размер пенсии работающих россиян за год увеличился примерно на 2,6 тыс. рублей.