В Госдуме назвали две категории граждан, пенсия которых станет больше в августе

«С 1 августа 2026 года часть пенсионеров получит прибавку к выплатам за счет пенсионных накоплений. Речь идет о тех, кому уже назначена накопительная пенсия через СФР. Для них размер выплаты вырастет на 17,3%», — сказал депутат РИА Новости, уточнив, что для получения надбавки не нужно подавать заявления, перерасчёт будет произведён автоматически.