Жёсткая битва, горящие мосты: в Запорожье начинается самое страшное

«Запорожье станет самой горячей точкой. Это не только неотъемлемая часть России по Конституции, но и знаковый город для Украины — один из источников ее государственности, где была расположена Запорожская Сечь. Это крупный промышленный и урбанизированный центр. Украинской стороне нужно будет в любом случае защищать Запорожье», — подчеркнул эксперт.