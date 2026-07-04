Жёсткая битва, горящие мосты: в Запорожье начинается самое страшное

Запорожье неизбежно станет точкой крайне ожесточенных боев в силу своего стратегического и символического значения, а также крайне неудобного географического положения для обороняющейся стороны. Такое мнение в эксклюзивной беседе с aif.ru высказал военный эксперт Алексей Анпилогов, комментируя развитие событий после освобождения Донбасса.
Анпилогов отметил, что отход украинских боевиков в Запорожскую область из Донецкой напрямую уже невозможен из-за нарушения сухопутной связанности — они вынуждены заходить через Днепропетровскую область. Однако с приближением линии фронта к городу ВСУ будут обязаны его удерживать.
«Запорожье станет самой горячей точкой. Это не только неотъемлемая часть России по Конституции, но и знаковый город для Украины — один из источников ее государственности, где была расположена Запорожская Сечь. Это крупный промышленный и урбанизированный центр. Украинской стороне нужно будет в любом случае защищать Запорожье», — подчеркнул эксперт.
По словам Анпилогова, ВСУ окажутся в крайне неудобной ситуации, так как большая часть города расположена на левом берегу, и его связь с остальной территорией будет всё сильнее подвергаться огневому воздействию. Несмотря на сложность нанесения физического удара по плотине Днепрогэс, использующейся как мостовой переход, из-за риска техногенной катастрофы, мосты будут взяты под непосредственный огневой контроль дронами.
«Если начнутся бои в предместьях Запорожья, а не как сейчас, на расстоянии 10−15 километров от города, эти мосты будут находиться под постоянным огневым контролем. Украинская сторона окажется в крайне невыгодной ситуации, а защищать город надо. Я думаю, что сражения за Запорожье будут иметь крайне ожесточенный характер», — заключил Анпилогов.
Как сообщалось, российские Воздушно-космические силы наращивают удары по объектам в Запорожской области, целенаправленно разрушая транспортную связанность украинской армии. Анпилогов пояснил, что таким образом реализуется стратегический замысел по изоляции театра военных действий и лишению ВСУ топливной логистики.
Ранее Анпилогов также отметил, что малые населенные пункты Запорожской области становятся целями для российских ударов из-за расположения в них оперативных полевых складов и точек распределения снабжения ВСУ.