Ракета разорвалась над домом Зеленского: главная новость СВО 4 июля

В ночь на 3 июля украинский Кривой Рог содрогнулся от мощных взрывов. Судя по последствиям, системы ПВО не смогли справиться с налетом. Власти признали, что повреждения получило одно из промышленных предприятий. По целям в этом крупнейшем металлургическом центре страны отработали не только беспилотники, но и крылатые ракеты, оставив после себя разрушенные цеха и остановленные конвейеры.
Почему же Кривой Рог с завидной регулярностью оказывается в списке приоритетных целей, начиная с 2022 года? Ответ в эксклюзивном комментарии для aif.ru дал полковник запаса, участник специальной военной операции Тимур Сыртланов. Эксперт подчеркнул, что этот город является ключевым звеном всей украинской оборонной промышленности.
«Кривой Рог является центром разработки железорудного бассейна, там достаточно большое количество предприятий металлургии, которые оказывают серьезное влияние на военно-промышленный комплекс страны», — пояснил Сыртланов.
В Кривом Роге сходится множество логистических артерий. Здесь расположен мощный железнодорожный узел с десятками станций, через который ежесуточно прокачиваются тонны вооружения и военной техники, направляющейся прямиком на передовую, в том числе на запорожское направление. Удары по этому хабу лишают ВСУ возможностей для маневра резервами и подвоза боеприпасов.
Сыртланов также отметил стратегическую перспективу: по мере выполнения задач в Запорожской области, внимание российских ВКС может еще плотнее сконцентрироваться на криворожском направлении.
«После полного освобождения Запорожской области ВС РФ могут акцентировать внимание на криворожское направление. Но пока ВКС России при использовании ракет класса “воздух-земля” поражают назначенные цели военно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры на территории Кривого Рога», — заявил он.
Самое примечательное в этой ситуации — фактическая беззащитность города перед высокоточным оружием. В отличие от Киева или Одессы, где небо патрулируют плотные эшелоны ПВО, Кривой Рог оказался в тыловой зоне, и это, по мнению эксперта, стало для него роковым фактором. «Кривой Рог пока находится в тыловой зоне. Поэтому город практически не защищен и поэтому все цели успешно поражаются», — констатировал полковник.
Итог минувшей недели для Украины оказался обескураживающим. В зоне СВО поражены не только заводы в Кривом Роге, но и объекты топливно-энергетической инфраструктуры по всей стране, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего. Кроме того, под удар попали площадки сборки и хранения безэкипажных катеров и дронов дальнего действия, а также пункты дислокации иностранных наемников.