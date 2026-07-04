Ракета разорвалась над домом Зеленского: главная новость СВО 4 июля

В ночь на 3 июля украинский Кривой Рог содрогнулся от мощных взрывов. Судя по последствиям, системы ПВО не смогли справиться с налетом. Власти признали, что повреждения получило одно из промышленных предприятий. По целям в этом крупнейшем металлургическом центре страны отработали не только беспилотники, но и крылатые ракеты, оставив после себя разрушенные цеха и остановленные конвейеры.