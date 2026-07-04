В Хабаровском крае за сутки поймали 15 нетрезвых водителей

По данным Госавтоинспекции, в Хабаровском крае за 3 июля 2026 года произошло 8 ДТП, в которых пострадали 10 человек. В структуре аварий — 3 столкновения транспортных средств, 2 наезда на пешеходов, а также единичные случаи наезда на велосипедиста, наезда на препятствие и опрокидывания автомобиля. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.