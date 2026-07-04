Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае за сутки поймали 15 нетрезвых водителей

В регионе зарегистрировано 8 дорожно транспортных происшествий.

Источник: Комсомольская правда

По данным Госавтоинспекции, в Хабаровском крае за 3 июля 2026 года произошло 8 ДТП, в которых пострадали 10 человек. В структуре аварий — 3 столкновения транспортных средств, 2 наезда на пешеходов, а также единичные случаи наезда на велосипедиста, наезда на препятствие и опрокидывания автомобиля. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе надзорной деятельности сотрудники ГИБДД выявили 295 нарушений ПДД. Среди них — 15 фактов управления транспортом в состоянии опьянения (включая 5 случаев в г. Хабаровске), 16 эпизодов непредоставления преимущества пешеходам (12 — в краевом центре), 14 случаев управления ТС без права на это (9 — в г. Хабаровске) и 7 нарушений со стороны пешеходов (5 — в г. Хабаровске).

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru