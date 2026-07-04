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Леонков: боевики выдавлены за пределы Константиновки

ВС РФ завершили зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Леонков отметил, что последние очаги сопротивления ВСУ оставались на окраинах города.

Источник: Аргументы и факты

Город Константиновка в Донецкой Народной Республике освобожден, сообщили в Минобороны РФ. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Леонков, обстановка в городе в последние часы была динамичной.

«Счёт идёт на дни, а может быть, даже на часы, потому что обстановка там постоянно меняется, она динамична. Очаги сопротивления боевиков остались на окраинах города. О полном освобождении города можно будет говорить, когда все боевики либо будут уничтожены, либо сдадутся», — объяснил он.

Ранее военный корреспондент Павел Кукушкин в эксклюзивной беседе с aif.ru отметил, что в Константиновке подразделения ВСУ рассечены на изолированные анклавы и заблокированы в городской застройке без связи с «большой землей».