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ФИФА лишила Месси рекорда по числу голевых передач на чемпионатах мира

Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала голевую передачу аргентинца Лионеля Месси в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Кабо-Верде (3:2). Этот ассист должен был стать для него девятым на чемпионатах мира, и благодаря ему футболист бы обошел своего соотечественника Диего Марадону по числу результативных передач.

Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала голевую передачу аргентинца Лионеля Месси в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Кабо-Верде (3:2). Этот ассист должен был стать для него девятым на чемпионатах мира, и благодаря ему футболист бы обошел своего соотечественника Диего Марадону по числу результативных передач.

В матче Месси навесил в штрафную, после чего мяч залетел в ворота. Изначально гол записали на аргентинского защитника Кристиана Ромеро, а Месси получил официальный голевой пас. Однако после матча ФИФА пересмотрела видеоповтор и изменила решение: мяч влетел в сетку от игрока Кабо-Верде Динея Боржеша. Гол признали автоголом, а в таких случаях результативная передача не засчитывается.

У 39-летнего нападающего осталось 8 ассистов — он по-прежнему делит рекорд с Марадоной. Ранее в игре против сборной Австрии (2:0) Месси побил рекорд по голам на чемпионатах мира — по числу забитых мячей он обошел немецкого футболиста Мирослава Клозе, который был лучшим бомбардиром с 2014 года. Сейчас на счету аргентинца 20 забитых мячей на ЧМ.

Подробнее о матче Аргентины и Кабо-Верде — в материале «Ъ» «Чемпионам мира чуть не отбили титул».

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