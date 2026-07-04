ФИФА лишила Месси рекорда по числу голевых передач на чемпионатах мира

У 39-летнего нападающего осталось 8 ассистов — он по-прежнему делит рекорд с Марадоной. Ранее в игре против сборной Австрии (2:0) Месси побил рекорд по голам на чемпионатах мира — по числу забитых мячей он обошел немецкого футболиста Мирослава Клозе, который был лучшим бомбардиром с 2014 года. Сейчас на счету аргентинца 20 забитых мячей на ЧМ.