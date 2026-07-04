Член комиссии ОП рассказал, можно ли ребенку гулять летом до ночи

Так, по словам эксперта, в Московской области несовершеннолетние до 16 лет не должны находиться на улице без сопровождения родителей с 23.00 до 6.00 в период с 1 мая по 31 августа. При этом сопровождать ребенка может не любой взрослый — в соответствии с Семейным кодексом РФ ответственность за несовершеннолетних детей несут родители или опекуны (попечители).