Член комиссии ОП рассказал, можно ли ребенку гулять летом до ночи

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Несовершеннолетние должны находиться на улице после 22.00 в сопровождении родителей или законных представителей, однако региональные власти вправе смягчать данные требования, заявил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
«Сейчас летняя пора, а значит дети гуляют на улице дольше, чем обычно. Согласно Федеральному закону “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации” под ночным временем понимается период с 22 до 6 часов местного времени. Отмечу, что региональные власти вправе смягчать данные требования», — рассказал Машаров.
Так, по словам эксперта, в Московской области несовершеннолетние до 16 лет не должны находиться на улице без сопровождения родителей с 23.00 до 6.00 в период с 1 мая по 31 августа. При этом сопровождать ребенка может не любой взрослый — в соответствии с Семейным кодексом РФ ответственность за несовершеннолетних детей несут родители или опекуны (попечители).
По словам эксперта, отсутствие должного контроля за поведением несовершеннолетних может привести к вовлечению детей в противоправную деятельность, а также к причинению вреда их жизни и здоровью.