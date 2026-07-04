Плюша впервые в мире родила сразу пять лилигрят в Карачаево-Черкесии

А ранее в Корнуолле кошка по кличке Уилбур вернулась домой ярко-синей, перепугав хозяев. Оказалось, что питомица пробралась на соседскую вечеринку по определению пола ребёнка и извалялась в синей кукурузной краске. Отмыть кошку оказалось непросто — синий цвет держался долго, но сейчас осталось лишь маленькое пятнышко. Ветеринары подтвердили, что пищевой краситель не представляет серьёзной угрозы, однако посоветовали сразу смывать его, чтобы питомец не слизывал.