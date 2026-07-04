Дом или квартира: что выгоднее купить в 2026 году

В России в целом и в Красноярском крае в частности активно растёт спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По данным Росреестра, в первом квартале 2026 года в нашем регионе ежемесячно регистрировали 703 частных дома. Это заметно больше, чем в прошлом и позапрошлом году. На первый взгляд, математика предельно ясна: за те же деньги, что стоит тесная квартира на окраине, можно построить или купить собственный дом с большим участком.
Но так ли всё радужно на практике? За красивой картинкой с шашлыками во дворе часто скрываются неочевидные проблемы: удалённость школ, космические счета за отопление и постоянная работа. Krsk.aif.ru поговорил с семейной парой, которая столкнулась с этой дилеммой, и узнал у экспертов рынка недвижимости, в чём причины растущего спроса и какие подводные камни ждут приобретателей частного жилья.
Жаркие споры и неожиданное решение.
Александр и Анастасия давно мечтали о собственном жилье: устали от арендованных квартир, на которые могут поднять стоимость или внезапно попросить съехать. Однозначного ответа, каким они видят своё будущее семейное гнёздышко, у пары не было.
«Споры были в какой-то момент довольно жаркие. Мне казалось, что жить в своём доме спокойнее. Нет соседей за стеной, нет проблем с запаркованными дворами. Мы понимали, что квартиру в элитном закрытом ЖК с подземной парковкой мы не потянем. А бюджетное жильё в плотно застроенных районах вроде “Тихих Зорь” или Мясокомбината нас отпугивало: много людей, мало места», — рассказывает Настя.
Позже пара поменялась ролями. Саша посчитал, что дом выходит дешевле квартиры и строить его можно частями, без переплаты банку. А Настя задумалась об удалённости от города и детях, которых надо будет возить в школу и на секции.
В итоге пара нашла компромисс. Супруги решили возводить дом на участке родителей, который находится прямо в черте Красноярска с уже подведёнными коммуникациями.
«Земля не в нашей собственности, зато мы живём в доме, но в городе, где есть автобусы и поликлиники. Нас это полностью устроило», — резюмирует девушка.
Кто и почему выбирает загородную жизнь.
В России всё чаще люди выбирают ИЖС. В перспективе пяти лет потенциальный спрос, по данным ДОМ.РФ, составляет около 560 тыс. домов в год. Статистика Росреестра свидетельствует: в Красноярском крае лидеры застройки — Емельяновский и Сосновоборский округа.
Доля загородной недвижимости в регионе достигает 76%, подтверждает руководитель отдела продаж одной из риелторских компаний Денис Бахур. Главная мотивация — приватность, экология и площадь.
«Пандемия и удалённая работа сильно изменили картину, — отмечает Денис Бахур. — Сейчас самая активная категория покупателей — молодые семьи от 29 до 40 лет. Они ищут пространство для детей, где можно расти всей семьёй. Вторая категория — ИТ-специалисты. Для них критично сочетание тишины и стабильной связи. Емельяновский округ традиционно выбирают за экологию, розу ветров и развитую инфраструктуру, а Сосновоборский привлекает доступными ценами на землю и близостью соснового бора».
Однако эксперт подчёркивает: растущий тренд на ИЖС нелинеен. Желание переехать на природу сталкивается с суровыми макроэкономическими реалиями. Спрос сдерживают высокие ставки по кредитам, общая неопределённость и резкий рост себестоимости строительства — от стройматериалов до услуг рабочих.
«Во многих загородных локациях по-прежнему не хватает детских садов, поликлиник, дорог. Для молодых семей это серьёзный сдерживающий фактор. Поэтому, если вы планируете сделку в этом сегменте, я советую внимательно изучать конкретную локацию: оценивать не только сам дом, но и то, как развивается окружение», — резюмирует Денис Бахур.
Разбитые иллюзии.
Один из ключевых драйверов спроса — экономика. Директор по развитию агентства недвижимости Максим Омельянчук отмечает, что цены на квартиры у застройщиков за последний год взлетели более чем на 20%. По словам эксперта, найти просторную квартиру в Красноярске, уложившись в лимиты льготных ипотечных программ, сегодня крайне сложно.
«Люди понимают, что купят лишь небольшую квартиру на глухой окраине города, откуда всё равно придётся добираться по пробкам. Поэтому многие делают выбор в пользу просторного дома в пригороде», — объясняет Максим Омельянчук.
Однако эксперт предостерегает: 99% населения недооценивает степень расходов, связанных с содержанием дома. В них входят счета за отопление и завоз топлива, охрана дачного посёлка, отлов собак и так далее. Денис Бахур рекомендует на этапе выбора дома сразу обсудить с риелтором скрытые затраты: качество воды, необходимость облагораживания территории, подвод газа.
«Сибирь пока отстаёт по уровню газификации от западных регионов, поэтому расходы на отопление частного дома зимой бывают весьма внушительными. Иногда подводит и вода. Например, посёлок Солонцы сильно разросся, и из-за высокого потребления напор в трубах падает — люди вынуждены ставить огромные накопительные баки, а вода из них льётся тоненькой струйкой», — говорит Максим Омельянчук.
Дом однозначно выигрывает у квартиры по стоимости квадратного метра на старте. Но с учётом ежедневного обслуживания, стоимости отопления, транспорта и обустройства участка это недешёвое удовольствие. Эксперты сходятся во мнении, что переезжать за город стоит только в том случае, если вы готовы к постоянному труду и дополнительным расходам.
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