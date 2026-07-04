Дом или квартира: что выгоднее купить в 2026 году

В России в целом и в Красноярском крае в частности активно растёт спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По данным Росреестра, в первом квартале 2026 года в нашем регионе ежемесячно регистрировали 703 частных дома. Это заметно больше, чем в прошлом и позапрошлом году. На первый взгляд, математика предельно ясна: за те же деньги, что стоит тесная квартира на окраине, можно построить или купить собственный дом с большим участком.