Гала-опера, откровенный разговор с артистом и «Очень страшное кино»: чем заняться на выходных в Красноярске

В предстоящие выходные в Красноярске сохранится по-летнему жаркая погода.
В субботу, 4 июля, ранним утром ожидается туман и температура около +20 °C. Затем будет облачно, днём воздух прогреется до +31 °C, а к середине дня столбики термометров поднимутся до +39 °C. Будет пасмурно, но осадков не прогнозируют.
В воскресенье, 5 июля, утром температура составит +22 °C. Днём воздух прогреется до +29…+31 °C. Ожидается облачная погода, осадков не будет.
«Очень страшное кино».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Киномакс», Mori cinema.
Когда: 4 и 5 июля.
Спустя двадцать шесть лет после погони за подозрительно знакомым убийцей в маске, герои снова оказываются на мушке убийцы, и ни один фильм ужасов не застрахован от этого.
«Дед Фомич».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Киномакс», «Синема-парк», Mori cinema.
Когда: 4 и 5 июля.
Авантюрный дед мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками. Чтобы собрать всех под одной крышей, он прикидывается смертельно больным. И хотя примирение оказывается не таким простым, как он ожидал, Фомич не из тех, кто опускает руки. Когда все становится безнадежно плохо, он «вытаскивает из рукава» запасной план, который срабатывает. Ну… почти.
Карина Осмонова.
Где: Fresco Asia, проспект Мира, 49.
Когда: 4 июля.
В субботу, 4 июля, с 21:00 для красноярцев в рамках вечера живой музыки выступит Карина Осмонова. Карина — известная красноярская вокалистка, в том числе знакомая аудитории в качестве участницы команды «Камызяки», шоу «Звезды» на HTB, а также «Игра», «Концерты» на ТНТ.
Гала-опера.
Где: Театр оперы и балета, улица Перенсона, 2.
Когда: 5 июля.
В Красноярском театре оперы и балета состоится масштабное представление закрытие 48-го театрального сезона. В программе знаменитые арии, например, из «Пиковой дамы» и «Риголетто», красивейшие дуэты и хоровые исполнения.
Абсолютно счастливые люди.
Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73.
Когда: 5 июля.
Белгородский драматический театр имени М. С. Щепкина представит три истории о загадочной русской душе. На сцену перенесены рассказы «Чередниченко и цирк», «Сапожки», «Беспалый».
Рассказы Василия Макаровича Шукшина без преувеличения можно назвать величайшим образцом русской культуры. В его ёмкой, ироничной, полной любви к родному народу прозе — и свет, и добро, и тепло. И что-то бесконечно важное, о чем нужно вспомнить всем людям, независимо от возраста и социального положения.
Времени ход.
Где: Дом искусств, проспект Мира, 3.
Когда: 4 и 5 июля.
В центре внимания — время не как абстракция, а как «след в мироздании»: в архитектуре, старых предметах, городских деталях. Именно поэтому ключевыми в экспозиции становятся серии работ «Ключи наследия» и «Культурный код». Они объединяют совершенно разные ощущения: медленное течение памяти, хрупкость настоящего, ожидание перемен.
Беседка с артистом.
Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73.
Когда: 4 июля.
Красноярский ведущий Сергей Григорьев встречает на сцене на крыше гостя. Гость — каждый раз один из артистов театра Пушкина. Поговорят о творчестве, о личной жизни и, конечно, зрители напрямую участвуют в беседке.
Берег, ставший домом.
Где: Дом искусств, проспект Мира, 3.
Когда: 4 и 5 июля.
Новая экспозиция посвящена Енисею, природе на его берегах и людям, преданным этим местам. Более 20 местных авторов размышляют о том, как просторы края формируют личность и становятся неиссякаемым источником вдохновения. В залах галереи представлены живопись, графика и керамика.
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