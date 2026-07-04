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Тайный приказ Зеленского: подполье раскрыло место контрнаступления ВСУ

Украинские военные могут предпринять попытку контрнаступления. Тайные планы ВСУ раскрыл координатор подполья Лебедев. Подробнее — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, где ВСУ могут попытаться контрнаступать.

ВС РФ наносили удары по целям в Николаеве и Николаевской области на протяжении суток, сообщали военные каналы. Также было известно об атаках утром 3 июля.

«ВСУ могут готовить контрнаступ со стороны Березнеговатого и Снегиревки. Но наши военные хорошо там работают. Недавно прилетело в строительный магазин, который давно переоборудован военными, там артиллеристы со связистами. У них там своя казарма, склады использовали для хранения техники», — сказал Лебедев.

Противник накапливает силы в Снегиревке для подготовки форсирования Днепра.

«ВСУ в Снегиревском и Баштанском районах готовятся форсировать Днепр. ВСУ занимают Казанковский и Новобугский районы, оттуда они планируют идти на Берислав, откуда хотят попытаться штурмовать Каховку и переходить Днепр… Украина также очень хочет выбить нас с Кинбурнской косы, чтобы разблокировать николаевские порты», — добавил подпольщик.