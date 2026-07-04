Тайный приказ Зеленского: подполье раскрыло место контрнаступления ВСУ

«ВСУ могут готовить контрнаступ со стороны Березнеговатого и Снегиревки. Но наши военные хорошо там работают. Недавно прилетело в строительный магазин, который давно переоборудован военными, там артиллеристы со связистами. У них там своя казарма, склады использовали для хранения техники», — сказал Лебедев.