Египетский футболист Хани стал рекордсменом по автоголам на чемпионатах мира

Хани поразил свои ворота во втором тайме встречи с австралийцами. Ранее на этом же турнире он отметился автоголом в игре группового этапа против Бельгии (1:1). До этого ни один футболист не забивал в свои ворота более одного раза за карьеру на мировых первенствах. Хани 30 лет, на протяжении всей карьеры он выступает за египетский «Аль-Ахли». В составе национальной сборной защитник проводит 46-й матч.