В Хабаровске ребёнок лишился велосипеда из-за одной ошибки

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ “Кража”, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Кроме того, в отношении матери несовершеннолетнего, 52-летней местной жительницы, инспекторами ПДН составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего», — прокомментировал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.