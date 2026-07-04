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В Хабаровске ребёнок лишился велосипеда из-за одной ошибки

История закончилась уголовным делом и возвращением похищенного.

В Хабаровске 15-летнего подростка подозревают в краже велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей, сообщает hab.aif.ru.

В полицию обратилась жительница Центрального района. Женщина рассказала, что неизвестный похитил велосипед её несовершеннолетнего ребёнка из подъезда дома на улице Ким Ю Чена. Ущерб она оценила в 10 тысяч рублей.

Как установили правоохранители, ребёнок оставил велосипед на лестничной площадке и не воспользовался противоугонным тросом, чем и воспользовался злоумышленник.

По подозрению в совершении кражи сотрудники городского отдела полиции № 4 задержали 15-летнего хабаровчанина. Ранее на профилактическом учёте подросток не состоял. В ходе следственных действий велосипед изъяли и вернули владелице.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ “Кража”, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Кроме того, в отношении матери несовершеннолетнего, 52-летней местной жительницы, инспекторами ПДН составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего», — прокомментировал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.