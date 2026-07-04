Месси снова на пике. Аргентинцам пришлось помучиться в игре с командой Кабо-Верде

Африканская сборная дала ответ аргентинцам во втором тайме. На 59-й минуте Райан Мендеш с правого фланга сделал передачу в центр штрафной между ног Факундо Медине, а Дерой Дуарте отправил мяч в сетку ворот, направив его между ног защитнику Лисандро Мартинесу. Затем в игру снова включился Месси, несколько раз выходивший на ударную позицию. Но на чеку был уже прославившийся голкипер сборной Кабо-Верде Возинья — сначала он не дал Месси реализовать выход один на один, а затем трижды спас после ударов аргентинца со штрафных.