Месси снова на пике. Аргентинцам пришлось помучиться в игре с командой Кабо-Верде

Аргентинцы без особых проблем прошли групповой этап, набрав девять очков из девяти возможных, и стали считаться одними из главных фаворитов чемпионата мира. Месси забил шесть мячей в трех играх и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров мировых первенств. Команда Кабо-Верде на групповом этапе прыгнула выше головы, выйдя в плей-офф со второго места в группе. Но во встрече с аргентинцами она показала, что это была не случайность, навязав борьбу действующим чемпионам мира.
Матч в Майами стартовал с очередного гола Месси. После заброса в штрафную нападающий одним касанием аккуратно принял мяч, а затем переправил его в сетку ворот. Этим голом Месси упрочил преимущество в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира, забив свой 20-й мяч. Также Месси продлил рекордную результативную серию на мировых первенствах, отличившись в восьмой игре подряд, и первым сыграл в 30 матчах на чемпионатах мира.
Африканская сборная дала ответ аргентинцам во втором тайме. На 59-й минуте Райан Мендеш с правого фланга сделал передачу в центр штрафной между ног Факундо Медине, а Дерой Дуарте отправил мяч в сетку ворот, направив его между ног защитнику Лисандро Мартинесу. Затем в игру снова включился Месси, несколько раз выходивший на ударную позицию. Но на чеку был уже прославившийся голкипер сборной Кабо-Верде Возинья — сначала он не дал Месси реализовать выход один на один, а затем трижды спас после ударов аргентинца со штрафных.
Игра перешла в дополнительное время. Аргентинцы уже на 92-й минуте забили быстрый гол. Месси сделал подачу с углового, борьбу выиграл Алексис Мак Аллистер, далее мяч получил Лисандро Мартинес и пробил в верхний правый угол. Но команда Кабо-Верде не сдалась — на 103-й минуте Сидни Кабрал получил мяч на углу штрафной площади и обводящим ударом поразил дальний верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса.
Однако чуду сборной Кабо-Верде было не суждено случиться. На 111-й минуте после подачи Месси с углового пробил Кристиан Ромеро, и мяч от головы игрока африканцев Динея залетел в ворота. Аргентинцы в итоге довели матч до победы — 3:2.
«Ничто не дается легко».
Месси после игры отметил, что пример сборной Кабо-Верде доказывает высокую напряженную обстановку на чемпионате мира. «Некоторые люди могут недооценивать некоторые команды, но мы знали, что этот матч никогда не будет легким, — сказал Месси, комментарий которого приводит журналист Фабрицио Романо. — Именно это делает этот чемпионат мира таким особенным. Все проходит в невероятно напряженной обстановке, и каждая отдельная игра чрезвычайно сложна».
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони также отметил характер футболистов из Кабо-Верде. «Это был действительно тяжелый матч. Всегда нужно концентрироваться на положительных моментах, эта команда никогда не сдается. И я должен отдать должное нашим соперникам. Сегодня сборная Кабо-Верде доказала, что является отличной командой», — подчеркнул специалист, чьи слова приводятся на сайте Международной федерации футбола.
В ⅛ финала сборная Аргентины сыграет с командой Египта, которая ранее одержала победу над австралийцами (1:1, 4:2 по пенальти). Встреча пройдет в Атланте 7 июля.
Чемпионат мира завершится 19 июля. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.