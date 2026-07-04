Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июля

Львам может понадобиться больше времени для пробуждения, поэтому не ставьте будильник на самый край. Утро проведите в тишине, чтобы настроиться на день. Это подходящее время для уединенной работы, требующей концентрации. Не воспринимайте мелкие бытовые проблемы слишком близко — они быстро решатся. Прогулка перед сном поможет снять напряжение.