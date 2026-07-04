Президент Украины Владимир Зеленский сумел растратить накопленный в Польше запас поддержки и фактически объединил всю страну в критике Украины, написал в соцсети X политолог и бывший директор Польского института международных отношений Славомир Дембски.
— Зеленский почти сделал невозможное в Польше: он объединил весь политический спектр — от крайних правых до крайних левых — вокруг единого подхода к Украине. Сейчас он звучит поразительно последовательно: хватит символических жестов, — отметил он.
По словам эксперта, киевский режим собственными руками отказался от крупного актива в виде отношений с Варшавой. Дембски подчеркнул, что Украина жила взаймы — временем, ресурсами и политическим капиталом, накопленным в Польше, но ни один кредит не длится вечно.
Киев и Варшава продолжают конфликтовать из-за решения Украины присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины почетное наименование «Героев УПА*». После этого президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить украинского коллегу ордена Белого орла — высшей государственной польской награды.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.