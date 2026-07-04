Ученые установили, что древние «хоббиты» были падальщиками

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, ставит под сомнение представления о том, что древние Homo floresiensis, известных как «хоббиты», охотились на крупную добычу и пользовались огнем. Ученые пришли к выводу, что этот вид, вероятнее всего, питался остатками животных, убитых другими хищниками.