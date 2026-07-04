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Ученые установили, что древние «хоббиты» были падальщиками

Карликовые люди вида Homo floresiensis, вероятно, не охотились на крупную дичь и не умели добывать огонь.

Источник: Аргументы и факты

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, ставит под сомнение представления о том, что древние Homo floresiensis, известных как «хоббиты», охотились на крупную добычу и пользовались огнем. Ученые пришли к выводу, что этот вид, вероятнее всего, питался остатками животных, убитых другими хищниками.

Специалисты изучили костные останки карликовых стегодонов — вымерших родственников современных слонов, а также ряд других находок с территории современной Индонезии. Анализ показал, что первыми к добыче, предположительно, добирались комодские вараны, а Homo floresiensis появлялись позже и срезали оставшиеся куски мяса с уже обглоданных костей.

Кроме того, исследователи не обнаружили следов воздействия огня на древних останках, что свидетельствует об отсутствии у этого вида навыков контролируемого использования пламени. По мнению ученых, основу рациона «хоббитов» составляли сырое мясо, плоды и насекомые.

Ранее ученые получили новые данные, которые имеют большое значение для понимания эволюции человека, изучив самые древние рисунки людей в трех пещерах в Испании.