Ученые установили, что древние «хоббиты» были падальщиками

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, ставит под сомнение представления о том, что древние Homo floresiensis, известных как «хоббиты», охотились на крупную добычу и пользовались огнем. Ученые пришли к выводу, что этот вид, вероятнее всего, питался остатками животных, убитых другими хищниками.
Специалисты изучили костные останки карликовых стегодонов — вымерших родственников современных слонов, а также ряд других находок с территории современной Индонезии. Анализ показал, что первыми к добыче, предположительно, добирались комодские вараны, а Homo floresiensis появлялись позже и срезали оставшиеся куски мяса с уже обглоданных костей.
Кроме того, исследователи не обнаружили следов воздействия огня на древних останках, что свидетельствует об отсутствии у этого вида навыков контролируемого использования пламени. По мнению ученых, основу рациона «хоббитов» составляли сырое мясо, плоды и насекомые.
Ранее ученые получили новые данные, которые имеют большое значение для понимания эволюции человека, изучив самые древние рисунки людей в трех пещерах в Испании.