Нефтяные пожары окружили Запорожье, ВСУ дан ответ: главная новость 4 июля

Российские войска реализуют стратегический замысел по изоляции запорожской группировки ВСУ, методично разрушая транспортную связанность и парализуя тыловое обеспечение противника на левом берегу Днепра. О деталях этой тактики в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов.
По словам эксперта, из-за нарушения сухопутного сообщения украинские подразделения, обороняющиеся на севере области, попали в тотальную зависимость от снабжения с правого берега. Ключевые мосты уже подверглись серии мощных ударов, а последняя крупная магистраль, идущая через Синельниково, находится под огневым контролем.
«Украинская сторона оказалась в крайне невыгодном положении. Большая часть оперативных тылов у ВСУ расположена за Днепром. Те части, которые обороняются сейчас на левом берегу, тотально зависят от снабжения всего лишь по нескольким дорогам. Мосты через реку Днепр уже несколько раз подвергались ударам, в том числе с применением фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции», — пояснил Анпилогов.
Под огнем оказывается не только инфраструктура, но и специфическая «москитная логистика» ВСУ. Из-за уничтожения крупных нефтехранилищ и нефтеперерабатывающих заводов украинская армия снабжается топливом через гражданские АЗС и бензовозы, которые становятся приоритетными целями.
«Собственной нефтеперерабатывающей базы Украины нет, топливо поставляется из-за рубежа. Большие нефтехранилища уничтожены, НПЗ нет. Основная логистика сейчас идет через автозаправочные станции. Уничтожение этих автозаправочных станций — это удар по тылу ВСУ. На левобережье Украины сейчас наблюдается тяжелейший топливный кризис. В том же Запорожье логистика все больше переходит на бензовозы, но водители отказываются ехать на левый берег из-за ударов по местам отстоя грузовиков», — сообщил эксперт.
В перспективе, по мере приближения линии фронта, неизбежным становится ожесточенное сражение за областной центр. Анпилогов назвал Запорожье стратегически неудобной позицией для обороняющихся: с нарушенной сухопутной связанностью и мостами, которые окажутся под постоянным контролем дронов, удерживать город ВСУ будет крайне тяжело, однако отступать им не позволят политические мотивы.
«Запорожье станет самой горячей точкой. Это не только неотъемлемая часть России по Конституции, но и знаковый город для Украины. Украинской стороне нужно будет в любом случае защищать Запорожье. Если начнутся бои в предместьях, а не как сейчас, на расстоянии 10−15 километров от города, эти мосты будут находиться под постоянным огневым контролем. Я думаю, что сражения за Запорожье будут иметь крайне ожесточенный характер», — резюмировал военный эксперт.
Ранее в Минобороны сообщили, что вблизи Запорожья российские военнослужащие поразили хранилище газа, которое использовалось в интересах ВСУ.