Нефтяные пожары окружили Запорожье, ВСУ дан ответ: главная новость 4 июля

«Запорожье станет самой горячей точкой. Это не только неотъемлемая часть России по Конституции, но и знаковый город для Украины. Украинской стороне нужно будет в любом случае защищать Запорожье. Если начнутся бои в предместьях, а не как сейчас, на расстоянии 10−15 километров от города, эти мосты будут находиться под постоянным огневым контролем. Я думаю, что сражения за Запорожье будут иметь крайне ожесточенный характер», — резюмировал военный эксперт.