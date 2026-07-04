Почти треть жителей Красноярска конфликтуют на работе из-за отпусков

По данным опроса российского сервиса по поиску работы и подбору персонала, с конфликтами из-за графика отпусков сталкиваются 27% работающих красноярцев. Так, 25% горожан все-таки удается договориться между собой, не привлекая эйчаров или начальство, а 2% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров. А вот 66% горожан заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не бывает. Согласно свидетельствам большинства людей, сталкивающихся с противоречиями (73%), основная причина конфликтов кроется в периоде летних отпусков. При этом мужчины чаще женщин упоминают о разногласиях по поводу отдыха на работе: 29% против 25% соответственно. Кроме того, возраст коллектива влияет на частоту ссор: среди сотрудников младше 35 лет о таких конфликтах сообщили только 22%, тогда как в более возрастных группах этот показатель достигает 31%.