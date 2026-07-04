В Таллине запретили концерт из-за песен российского рэпера

Матвей Мельников, выступающий под псевдонимом Мот, — российский рэп-исполнитель, получивший широкую известность как артист лейбла Black Star Inc., в котором он состоял с 2013 по 2022 год. На его счету несколько студийных альбомов, включая «Чёрточка», «Наизнанку» и «92 дня», а также совместные работы с Тимати, Егором Кридом и другими популярными музыкантами.