В Таллине запретили концерт из-за песен российского рэпера

В Таллине запретили проведение концерта музыканта Артемия Иванова, чей репертуар состоит из песен российского рэпера Матвея Мельникова, известного под псевдонимом Мот. Соответствующее решение приняла городская мэрия, сообщил вице-мэр эстонской столицы Тийт Терик.
Чиновник пояснил, что власти сочли тексты артиста неуместными в контексте событий на Украине. По его словам, решение уже доведено до организаторов мероприятия силами департамента муниципальной полиции.
Матвей Мельников, выступающий под псевдонимом Мот, — российский рэп-исполнитель, получивший широкую известность как артист лейбла Black Star Inc., в котором он состоял с 2013 по 2022 год. На его счету несколько студийных альбомов, включая «Чёрточка», «Наизнанку» и «92 дня», а также совместные работы с Тимати, Егором Кридом и другими популярными музыкантами.
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