Котел захлопнулся: боевики бегут из Константиновки, срывая с себя форму

Российские военные освободили Константиновку в ДНР. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что боевики ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и пытаются выдать себя за беженцев, чтобы спастись.
«Они пытаются спастись, переодеваются в гражданскую одежду, пытаются выдавать себя за гражданских беженцев. Наши военные уже имеют большой опыт, могут распознать, кто есть кто. Всех беженцев проверяют и отсеивают боевиков, которые хотят покинуть город», — объяснил он.
Выявленных боевиков ждет проверка на причастность к военным преступлениям.
«Собрано большое количество материалов, есть установленные лица. Если среди псевдобеженцев окажутся виновные в военных преступлениях, конечно же, их привлекут к ответу», — добавил Леонков.