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Котел захлопнулся: боевики бегут из Константиновки, срывая с себя форму

Боевики ВСУ пытаются спастись из Константиновки, переодеваясь в гражданское. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Леонков, псевдобеженцев вычисляют по характерным признакам.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные освободили Константиновку в ДНР. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что боевики ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и пытаются выдать себя за беженцев, чтобы спастись.

«Они пытаются спастись, переодеваются в гражданскую одежду, пытаются выдавать себя за гражданских беженцев. Наши военные уже имеют большой опыт, могут распознать, кто есть кто. Всех беженцев проверяют и отсеивают боевиков, которые хотят покинуть город», — объяснил он.

Выявленных боевиков ждет проверка на причастность к военным преступлениям.

«Собрано большое количество материалов, есть установленные лица. Если среди псевдобеженцев окажутся виновные в военных преступлениях, конечно же, их привлекут к ответу», — добавил Леонков.