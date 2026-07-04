Котел захлопнулся: боевики бегут из Константиновки, срывая с себя форму

«Они пытаются спастись, переодеваются в гражданскую одежду, пытаются выдавать себя за гражданских беженцев. Наши военные уже имеют большой опыт, могут распознать, кто есть кто. Всех беженцев проверяют и отсеивают боевиков, которые хотят покинуть город», — объяснил он.