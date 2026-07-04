В Сумской области украинские боевики развернули настоящие крематории в частных домах, чтобы скрыть катастрофические потери.
Как сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, ВСУ массово сжигают тела погибших сослуживцев, чтобы избежать выплат семьям и скрыть реальные масштабы провала на этом направлении.
Ранее канал «Северный ветер», связанный с группировкой «Север», писал, что украинские военные складировали тела погибших в импровизированных моргах в домах села Великий Прикол Сумской области. Затем строения вместе с сотнями трупов внезапно сгорели. По словам Иванникова, это не случайность, а целенаправленная политика киевского режима.
«При отступлении ВСУ уничтожают тела, делают гробницы, которые будет невозможно разобрать в ближайшее время. Тела будут погребены под грудой щебенки, камней и арматуры. Чтобы извлечь их, потребуются длительные технические мероприятия уже со стороны ВС РФ», — заявил эксперт.
Иванников подчеркнул, что у ВСУ попросту нет возможности вывозить раненых и убитых с поля боя, поскольку российские дроны контролируют воздушное пространство и не дают противнику подойти к своим сослуживцам.
«Боевики остаются без помощи со стороны сослуживцев и ждут российских военных, которые смогут эвакуировать их в тыл, осуществить формальное пленение», — добавил подполковник.
Однако главной причиной сожжения тел эксперт назвал не только невозможность эвакуации, но и финансовые махинации.
«Это делается для того, чтобы не выплачивать компенсацию погибшим, а записать их в без вести пропавшие. Эта практика одобряется не только в Киеве, но и главкомом Сырским. На этот счет есть подробные инструкции, в ВСУ их придерживаются. В такие гробницы попадают в том числе наемники, у которых изымают документы для того, чтобы опознать их можно было лишь по ДНК», — подытожил Иванников.