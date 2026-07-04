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У Сум найдены останки боевиков в жутком виде: главная новость СВО 4 июля

Крематории в частных домах: ВСУ сжигают тела погибших под Сумами, чтобы скрыть потери. Эксклюзивные подробности на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области украинские боевики развернули настоящие крематории в частных домах, чтобы скрыть катастрофические потери.

Как сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, ВСУ массово сжигают тела погибших сослуживцев, чтобы избежать выплат семьям и скрыть реальные масштабы провала на этом направлении.

Ранее канал «Северный ветер», связанный с группировкой «Север», писал, что украинские военные складировали тела погибших в импровизированных моргах в домах села Великий Прикол Сумской области. Затем строения вместе с сотнями трупов внезапно сгорели. По словам Иванникова, это не случайность, а целенаправленная политика киевского режима.

«При отступлении ВСУ уничтожают тела, делают гробницы, которые будет невозможно разобрать в ближайшее время. Тела будут погребены под грудой щебенки, камней и арматуры. Чтобы извлечь их, потребуются длительные технические мероприятия уже со стороны ВС РФ», — заявил эксперт.

Иванников подчеркнул, что у ВСУ попросту нет возможности вывозить раненых и убитых с поля боя, поскольку российские дроны контролируют воздушное пространство и не дают противнику подойти к своим сослуживцам.

«Боевики остаются без помощи со стороны сослуживцев и ждут российских военных, которые смогут эвакуировать их в тыл, осуществить формальное пленение», — добавил подполковник.

Однако главной причиной сожжения тел эксперт назвал не только невозможность эвакуации, но и финансовые махинации.

«Это делается для того, чтобы не выплачивать компенсацию погибшим, а записать их в без вести пропавшие. Эта практика одобряется не только в Киеве, но и главкомом Сырским. На этот счет есть подробные инструкции, в ВСУ их придерживаются. В такие гробницы попадают в том числе наемники, у которых изымают документы для того, чтобы опознать их можно было лишь по ДНК», — подытожил Иванников.