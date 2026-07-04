У Сум найдены останки боевиков в жутком виде: главная новость СВО 4 июля

«Это делается для того, чтобы не выплачивать компенсацию погибшим, а записать их в без вести пропавшие. Эта практика одобряется не только в Киеве, но и главкомом Сырским. На этот счет есть подробные инструкции, в ВСУ их придерживаются. В такие гробницы попадают в том числе наемники, у которых изымают документы для того, чтобы опознать их можно было лишь по ДНК», — подытожил Иванников.