Скачки напряжения и затопление: Россиянам раскрыли секрет, как уехать в отпуск и не переживать за квартиру

Одно из упущений — оставить подачу ХВС (холодного водоснабжения) и ГВС (горячего водоснабжения) открытой на время отъезда. Даже небольшая неисправность смесителя, гибкой подводки или шланга стиральной машины может привести к протечке и затоплению соседей. Перед отъездом важно перекрыть вводные краны холодной и горячей воды, а затем открыть смесители, чтобы сбросить давление в системе. После этого стоит проверить гибкие подводки, сифоны, соединения под раковинами, а также места подключения стиральной и посудомоечной машин на наличие подтёков, трещин и ослабленных соединений.