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Ракеты свистят над домом Зеленского: главный объект остался без защиты

Удары по Кривому Рогу показали уязвимость украинского тыла. Полковник запаса Сыртланов объяснил aif.ru, что заводы, обеспечивающие ВСУ, фактически стоят без защиты от крылатых ракет, что позволяет наносить удары по ним с высокой точностью.

Источник: Аргументы и факты

Кривой Рог является важным экономическим центром Днепропетровской области, где находится большое количество заводов, работающих на ВПК Украины, но город практически не прикрыт ПВО. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил полковник запаса, участник специальной военной операции Тимур Сыртланов.

По целям в Кривом Роге в ночь на 3 июля было нанесено несколько ударов, в том числе с использованием крылатых ракет. Местные власти сообщали, что повреждения получило в том числе одно из промышленных предприятий.

«Кривой Рог играет большую роль не только в экономике Днепропетровской области, но и всей Украины. Здесь расположен крупный транспортный узел. Кривой Рог — центр разработки железорудного бассейна, здесь большое количество предприятий металлургии, которые в том числе работают на военно-промышленный комплекс. Здесь же расположен крупный железнодорожный узел», — отметил Сыртланов.

При этом эксперт обратил внимание, что Кривой Рог практически не защищен от ударов сверху.

«Кривой Рог пока находится в тыловой зоне. Поэтому город практически не защищен и поэтому все цели успешно поражаются», — добавил он.