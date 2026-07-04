Ракеты свистят над домом Зеленского: главный объект остался без защиты

Кривой Рог является важным экономическим центром Днепропетровской области, где находится большое количество заводов, работающих на ВПК Украины, но город практически не прикрыт ПВО. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил полковник запаса, участник специальной военной операции Тимур Сыртланов.
По целям в Кривом Роге в ночь на 3 июля было нанесено несколько ударов, в том числе с использованием крылатых ракет. Местные власти сообщали, что повреждения получило в том числе одно из промышленных предприятий.
«Кривой Рог играет большую роль не только в экономике Днепропетровской области, но и всей Украины. Здесь расположен крупный транспортный узел. Кривой Рог — центр разработки железорудного бассейна, здесь большое количество предприятий металлургии, которые в том числе работают на военно-промышленный комплекс. Здесь же расположен крупный железнодорожный узел», — отметил Сыртланов.
При этом эксперт обратил внимание, что Кривой Рог практически не защищен от ударов сверху.
«Кривой Рог пока находится в тыловой зоне. Поэтому город практически не защищен и поэтому все цели успешно поражаются», — добавил он.