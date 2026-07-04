В Киеве паника от возмездия: ракеты растерзали базы, откуда ВСУ бьет по РФ

В ночь на 3 июля российские регионы подверглись очередной массированной атаке беспилотников ВСУ. Силы противовоздушной обороны уничтожили 155 летательных аппаратов самолётного типа над территорией РФ. География ударов оказалась максимально широкой: от Крымского полуострова и Кубани до Брянской области и Подмосковья. При этом киевский режим в очередной раз доказал, что его главной мишенью становятся не военные объекты, а сугубо гражданская инфраструктура. О том, откуда велись пуски, какие цели преследует противник и какой ответ дает Россия, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.