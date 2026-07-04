В Киеве паника от возмездия: ракеты растерзали базы, откуда ВСУ бьет по РФ

В ночь на 3 июля российские регионы подверглись очередной массированной атаке беспилотников ВСУ. Силы противовоздушной обороны уничтожили 155 летательных аппаратов самолётного типа над территорией РФ. География ударов оказалась максимально широкой: от Крымского полуострова и Кубани до Брянской области и Подмосковья. При этом киевский режим в очередной раз доказал, что его главной мишенью становятся не военные объекты, а сугубо гражданская инфраструктура. О том, откуда велись пуски, какие цели преследует противник и какой ответ дает Россия, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Причерноморский террор» против гражданских.
Несмотря на громкие заявления украинской пропаганды о «высокоточных ударах», на деле под прицел безэкипажных катеров и дронов-камикадзе попадают дома мирных жителей и объекты энергетики. Полуостров Крым вновь столкнулся с перебоями в подаче электричества и воды, а в Евпатории пришлось приостановить движение пригородных поездов.
Липовой подчеркнул, что технические возможности современных дронов позволяют ВСУ запускать их, не заходя в акваторию Черного моря.
«Если касаться вопросов Крыма, то это дроны, которые могли запускаться из Одессы, это дроны причерноморского направления, Одесской области», — заявил генерал.
Аналогичная картина наблюдается и в Краснодарском крае. В Приморско-Ахтарске обломки беспилотников повредили остекление и кровлю жилых домов, была задета газовая труба и опора ЛЭП. По оценке генерала, пуски по Кубани велись с того же направления, что и по Крыму, а целью было нанесение максимального ущерба социальным объектам.
Генерал-майор Липовой убежден: интенсивность террора прямо пропорциональна провалам ВСУ на фронте.
«С террористической точки зрения Крым постоянно атакуется, постоянно атакуется гражданская инфраструктура. Киевский режим каждый раз доказывает свою террористическую сущность: чем хуже у них обстановка в зоне специальной военной операции, тем больше они вымещают злобу именно на объектах гражданской направленности на территории России», — сказал Липовой.
Подмосковье под прицелом.
Отдельную угрозу представляют попытки прорыва дронов вглубь территории России. В ночь на 3 июля силы ПВО пресекли очередной налет на столичный регион. Несмотря на значительное расстояние, противник пытается использовать беспилотники с большим радиусом действия, достигающим полутора тысяч километров.
«Подмосковье, скорее всего, атаковали из Сумской и Харьковской областей. Это регионы, которые примыкают к приграничным районам России… Предположительно, они были запущены именно оттуда», — сообщил Сергей Липовой.
Военный эксперт отметил высокую эффективность российских систем ПВО, которые ликвидируют подавляющее большинство целей на маршрутах следования, не позволяя им дойти до густонаселенных районов. Лишь единичным аппаратам удается прорваться ближе к столице, но и там они уничтожаются.
Политический расчет и «переговорный шантаж».
Почему удары наносятся не по военным аэродромам, а по жилым кварталам и линиям электропередач? По словам Липового, за этим стоит холодный и циничный расчет. Украинское руководство пытается использовать боль и страх мирного населения как инструмент торга.
«Они считают, что такие террористические атаки — это сильные аргументы непосредственно на переговорах. Киевский режим пытается максимально нанести ущерб гражданской инфраструктуре, чтобы, как они предполагают, усилить свои позиции на будущих переговорах, которые они там планируют с Россией», — пояснил генерал.
Однако, как показывает реальность, такие действия приводят к обратному эффекту, вызывая лишь ужесточение ответных мер со стороны Вооруженных сил РФ.
Немедленное возмездие.
В России не намерены оставлять без внимания ни один вражеский пуск. Липовой раскрыл механизм так называемого «цикла возмездия», который запускается мгновенно после фиксации атаки. Как только дрон поднимается в воздух, начинается контрбатарейная работа.
«Все точки запуска дронов не остались незамеченными. По этим местам сразу же были нанесены удары нашей артиллерии», — заявил он.
При этом российская армия не ограничивается лишь уничтожением передвижных групп операторов в полях. Удары наносятся стратегически глубже и точечнее: «В России на такие атаки однозначно отвечают поражением, во-первых, самих районов запуска, во-вторых, центров принятия решений, откуда координируются эти налёты».
Генерал также отметил, что работа ведется и по тыловой логистике: поражаются складские помещения и сборочные линии, чтобы предотвратить накопление техники. Однако, по словам Липового, полностью перекрыть поток дронов сложно из-за непрекращающихся поставок со стороны коллективного Запада.
«Запад воюет с Россией руками Украины и уже не стесняется об этом говорить», — резюмировал он.
Напомним, что помимо атак на Крым и Кубань, трагические последствия зафиксированы в приграничных и новых регионах. В Брянской области в результате налета один человек погиб и двое ранены. В Токмаке Запорожской области украинский дрон нанес удар по гражданскому рынку, где также есть погибшие и пострадавшие. Эти преступления, как подчеркивают в Минобороны, не останутся без самого жесткого ответа.