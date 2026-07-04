В МВД в целях безопасности советуют установить лимиты на снятие наличных

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Специалисты МВД России советуют для сохранности денег подключать СМС-уведомления обо всех операциях по карте и устанавливать лимиты на снятие наличных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Общие правила безопасности: подключите СМС-уведомления обо всех операциях по карте, установите лимиты на снятие наличных, никогда не передавайте свою карту или данные третьим лицам», — сказали в пресс-центре.
Кроме того, в МВД советуют гражданам не использовать свою карту или счет для операций в интересах третьих лиц, вне зависимости от предложенной «комиссии», так как это риск не только потери денежных средств, но и вовлечения в преступную схему. «Помните: настоящий сотрудник банка никогда не будет просить вас провести операцию через банкомат для “защиты” карты», — отметили в ведомстве.
Если незнакомые лица требуют срочно снять деньги и перевести их «на безопасный счет», то это мошенники, добавили в МВД.