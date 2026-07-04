В МВД в целях безопасности советуют установить лимиты на снятие наличных

Кроме того, в МВД советуют гражданам не использовать свою карту или счет для операций в интересах третьих лиц, вне зависимости от предложенной «комиссии», так как это риск не только потери денежных средств, но и вовлечения в преступную схему. «Помните: настоящий сотрудник банка никогда не будет просить вас провести операцию через банкомат для “защиты” карты», — отметили в ведомстве.